Сумчане стали больше травмироваться Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 493 человека.

Это на 12,9% больше, чем на прошлой неделе - 429, в том числе количество травмированных детей - 159.

Из 493 травм: бытовых - 265, уличных - 163, производственных - 1, спортивных - 18, других - 46, сообщили в горотделе здравоохранения.