Сумчане стали больше травмироваться

Это на 12,9% больше, чем на прошлой неделе - 429, в том числе количество травмированных детей - 159.
Из 493 травм: бытовых - 265, уличных - 163, производственных - 1, спортивных - 18, других - 46, сообщили в горотделе здравоохранения.
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