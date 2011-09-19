Сумские коммунальщики объяснили, почему город снова затопило после дождя Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера объяснил, почему сумские дороги постоянно затапливает после ливней.

Вопрос очистки ливневой канализации поднимали сегодня, 15 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Мы постоянно очищаем ливнеприемники, - оправдывался А.Вегера. – Но дело не только в них, а в коллекторах, которые собирают ливневую воду. Они не справляются с залповым стоком, так как спроектированы и рассчитаны на среднее количество осадков, поэтому, когда льет как из ведра, и за полчаса выпадает месячная норма осадков, естественно коллектора не успевают принять эту воду. Тем не менее, даже если взять последний дождь, буквально через полчаса вода со всех участков сошла 100%.

Также он в который раз напомнил, что проектировщики больших объектов (дома, торговые центры и т.д.) должны брать технические условия на подключение к ливневой канализации, чего не происходит, поэтому площадь сбора воды постоянно увеличивается, и коллекторы опять-таки не способны сразу пропустить всю воду. Даже в центре города, всего один ливнеприемник возле Дома природы на 4 окружающих улицы. По его словам, ливневую канализацию нужно расширять, но самое главное навести порядок с застройщиками.