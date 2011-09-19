Сумские коммунальщики объяснили, почему город снова затопило после дождя

Вопрос очистки ливневой канализации поднимали сегодня, 15 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.
- Мы постоянно очищаем ливнеприемники, - оправдывался А.Вегера. – Но дело не только в них, а в коллекторах, которые собирают ливневую воду. Они не справляются с залповым стоком, так как спроектированы и рассчитаны на среднее количество осадков, поэтому, когда льет как из ведра, и за полчаса выпадает месячная норма осадков, естественно коллектора не успевают принять эту воду. Тем не менее, даже если взять последний дождь, буквально через полчаса вода со всех участков сошла 100%.
Также он в который раз напомнил, что проектировщики больших объектов (дома, торговые центры и т.д.) должны брать технические условия на подключение к ливневой канализации, чего не происходит, поэтому площадь сбора воды постоянно увеличивается, и коллекторы опять-таки не способны сразу пропустить всю воду. Даже в центре города, всего один ливнеприемник возле Дома природы на 4 окружающих улицы. По его словам, ливневую канализацию нужно расширять, но самое главное навести порядок с застройщиками.
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