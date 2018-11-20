Сумская пляжница стала второй в Малайзии 12-14 апреля в Лангкави (Малайзия) проходил 1* турнир Мирового тура по пляжному волейболу.

В нем принимала участие и украинская команда в составе сумчанки Марины Самодай и киевлянки Дианы Луниной.

В группе наша команда одержала одну победу над немками, в плей-офф обыграли голландок, две пары японок, а в финале уступили американкам Lara Dykstra / Cassie House 1:2 (21-16, 19-21, 13-15).