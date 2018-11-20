Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:40396

Сумская пляжница стала второй в Малайзии

12-14 апреля в Лангкави (Малайзия) проходил 1* турнир Мирового тура по пляжному волейболу.

В нем принимала участие и украинская команда в составе сумчанки Марины Самодай и киевлянки Дианы Луниной.

В группе наша команда одержала одну победу над немками, в плей-офф обыграли голландок, две пары японок, а в финале уступили американкам Lara Dykstra / Cassie House 1:2 (21-16, 19-21, 13-15).

 
Спорт Марина Самодай Пляжный волейбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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