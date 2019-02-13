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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40219

Сумские хоккеисты выиграли ветеранский турнир в Виннице

13-14 апреля в Виннице проходил «Кубок вільних гайдамаків» по хоккею среди ветеранских команд.

В группе ХК «Сумы» сначала обыграл команду «Легион-Подолье» из Бара 4:3, затем одесский «Катран» 6:2, а в финале победили «Винницких гайдамаков» 3:2 (по буллитам).

 
Спорт ХК Сумы Хоккей
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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