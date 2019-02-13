Сумские хоккеисты выиграли ветеранский турнир в Виннице

В группе ХК «Сумы» сначала обыграл команду «Легион-Подолье» из Бара 4:3, затем одесский «Катран» 6:2, а в финале победили «Винницких гайдамаков» 3:2 (по буллитам).
Сегодня, 3 марта, в Сумах прошли решающие матчи чемпионата области по хоккею....
Сегодня, 2 марта, в Сумах на стадионе «Авангард» прошли полуфинальные игры чемпионата области по хоккею в высшей лиге....
На площадке стадиона «Авангард» в Сумах определились призеры чемпионата Сумской области по хоккею среди команд первой лиги....
Сегодня, 23 февраля, на площадке стадиона «Авангард» в Сумах сыграли матчи 1/2 финала чемпионата области по хоккею среди команд первой...
9 февраля в Конотопе для детей был проведен турнир по дворовому хоккею....