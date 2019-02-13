Сумские хоккеисты выиграли ветеранский турнир в Виннице 13-14 апреля в Виннице проходил «Кубок вільних гайдамаків» по хоккею среди ветеранских команд.

В группе ХК «Сумы» сначала обыграл команду «Легион-Подолье» из Бара 4:3, затем одесский «Катран» 6:2, а в финале победили «Винницких гайдамаков» 3:2 (по буллитам).