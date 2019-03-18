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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:44166

В Сумах разыграли чемпионат города по шахматам среди школьников

14 апреля закончился открытый командный чемпионат г.Сумы среди школьников.

За медали боролись 10 команд в двух возрастных категориях- 6 команд школьников 2009 г.р. и моложе и 4 команды 2008 г.р. и старше.

Победители среди младших школьников стали:

1 место – Самойленко Иван, Вардаев Михаил, Гай Владислав, Адамович Натан.

2 место – Заморуева Мария, Наумова Елизавета, Пупченко Денис, Турченик Владислав.

3 место поделили Подойма Кирилл, Будко Егор, Христич Георгий, Пугач Михаил и Прокопенко Ярослав, Пестун Артем, Бондарь Андрей, Холявка Глеб.

Победители среди старших школьников стали:

1 место – Михно Ярослав, Наумов Артур, Супрун Дарья, Супрун Дмитрий.

2 место – Ольштынский Алексей, Ткаченко Александр, Вардаев Иван, Бирченко Александр.

3 место – Подгорский Ярослав, Слушай Ярослав, Костян Даниил, Островский Антон.

 
Спорт Шахматы Школьники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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