В Сумах разыграли чемпионат города по шахматам среди школьников

За медали боролись 10 команд в двух возрастных категориях- 6 команд школьников 2009 г.р. и моложе и 4 команды 2008 г.р. и старше.
Победители среди младших школьников стали:
1 место – Самойленко Иван, Вардаев Михаил, Гай Владислав, Адамович Натан.
2 место – Заморуева Мария, Наумова Елизавета, Пупченко Денис, Турченик Владислав.
3 место поделили Подойма Кирилл, Будко Егор, Христич Георгий, Пугач Михаил и Прокопенко Ярослав, Пестун Артем, Бондарь Андрей, Холявка Глеб.
Победители среди старших школьников стали:
1 место – Михно Ярослав, Наумов Артур, Супрун Дарья, Супрун Дмитрий.
2 место – Ольштынский Алексей, Ткаченко Александр, Вардаев Иван, Бирченко Александр.
3 место – Подгорский Ярослав, Слушай Ярослав, Костян Даниил, Островский Антон.
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