«FoodCentre-СумДУ-2» — обладатель кубка АФС (видео)

Лучшими игроками финального матча были признаны Константин Петухов и Руслан Дядченко, сообщает пресс-служба АФС.
«Food Centre-СумДУ-2» — «Динамо» 6:0 (3:0 )
«Food Centre-СумДУ-2»: 69.Петухов — 2.Билошниченко, 5.Гуреев, 7.Ковтонюк, 9.Нагернюк, 10.Грибачёв (к), 11.Литний, 13.Зеленский, 33.Игумнов, 37.Прощенко, 55.Таранченко
«Динамо»: 1.Острога Игорь — 3.Билодид, 6.Торба, 8.Шумило, 9.Никифоров, 13.Тетявкин, 17.Сороколит, 27.Коваленко (к), 34.Дядченко, Охрименко
Голы: Прощенко (2), Таранченко (15), Игумнов (19), Гуреев (48, 49), Петухов (50)
Предупреждения: Нагернюк (24) («Food Centre-СумДУ-2»)
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