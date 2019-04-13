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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49163

«FoodCentre-СумДУ-2» — обладатель кубка АФС (видео)

В финале кубка Ассоциации футзала Сумщины команда Виталия Катеринина, призвавшая на помощь сразу несколько игроков первой команды, крупно обыграла «Динамо».

Лучшими игроками финального матча были признаны Константин Петухов и Руслан Дядченко, сообщает пресс-служба АФС.

«Food Centre-СумДУ-2» — «Динамо» 6:0 (3:0 )

«Food Centre-СумДУ-2»: 69.Петухов — 2.Билошниченко, 5.Гуреев, 7.Ковтонюк, 9.Нагернюк, 10.Грибачёв (к), 11.Литний, 13.Зеленский, 33.Игумнов, 37.Прощенко, 55.Таранченко

«Динамо»: 1.Острога Игорь — 3.Билодид, 6.Торба, 8.Шумило, 9.Никифоров, 13.Тетявкин, 17.Сороколит, 27.Коваленко (к), 34.Дядченко, Охрименко

Голы: Прощенко (2), Таранченко (15), Игумнов (19), Гуреев (48, 49), Петухов (50)

Предупреждения: Нагернюк (24) («Food Centre-СумДУ-2»)

Спорт АФС Футзал
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