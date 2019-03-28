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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Главная финансистка Сум снова не явилась в суд по коррупционному протоколу

На 24 апреля отложено рассмотрение админматериалов в отношении директора департамента финансов, экономики и инвестиций Сумского городского совета Светланы Липовой о совершении правонарушений, связанных с коррупцией.

Сегодня, 15 апреля, отложено рассмотрение административных материалов по чиновнице мэрии о совершении ею правонарушений, связанных с коррупцией по частям 1 и 2 ст. 172-7 КУоАП, сообщает Заречный райсуд Сум.

В суд С.Липовая не явилась, хотя была должным образом уведомлена о времени и месте рассмотрения дела, о причинах своей неявки не сообщила. А от защитника поступило ходатайство об отложении рассмотрения данного дела.

В протоколах об административных правонарушениях речь идет о том, что г-жа Липовая, будучи депутатом Сумского горсовета, 29 марта 2017 года не сообщила о наличии у нее реального конфликта интересов и совершила действия в условиях такого конфликта.

Напомним: Национальное агентство по предотвращению коррупции считает, что Светлана Липовая, будучи депутатом Сумского городского совета, во время рассмотрения вопроса о продлении договора аренды земли предприятию ее сына на сессии горсовета не сообщила о конфликте интересов и проголосовала.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 24 апреля на 8 часов. 30 мин.

Право Коррупция Светлана Липовая
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