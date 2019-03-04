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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:16230

За неделю на Сумщине зарегистрировано 104 ЧП

В результате пожаров погибло 2 человека. Огнем уничтожено и повреждено 49 зданий, 1 единицу автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 109 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 101 здание и 1 единицу автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 3 млн. 780 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 8 боеприпасов времен Второй мировой войны.

В области значительно возросло количество пожаров. В первую очередь это связано с возгоранием сухой растительности. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесов, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право ГСЧС
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