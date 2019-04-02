Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:35186

В Сумах откроется выставка современной иконописи

16 апреля в Сумской городской галерее откроется выставка современной иконописи «εἰκών» («Икона»).

Выставка «εἰκών» ( «Икона») знакомит зрителя с удивительным миром современной иконы. В экспозиции представлены работы сумских мастеров иконописи и художников, пишущих картины на религиозные темы. Это уже третья выставка современной иконописи в Сумской городской галерее. Она традиционно посвящается дню Светлого Христова Воскресения.

Открытие выставки в 17: 00 по адресу ул. Соборная, 27. Вход свободный.

Досуг Выставка Иконы
view counter

По тематике

Сумчанам презентували «Кольори революції»
09.04.2019 17:57

Сумчанам презентували «Кольори революції»

Цікаву історичну експозицію сьогодні, 9 квітня, відкрили в міській галереї....

Сьогодні сумчанам покажуть кольори революції
09.04.2019 08:02

Сьогодні сумчанам покажуть кольори революції

Сьогодні, 9 квітня, у Сумській міській галереї відкриється виставка «Кольори революції»...

Сумчанам покажуть кольори революції
05.04.2019 08:04

Сумчанам покажуть кольори революції

9 квітня у Сумській міській галереї відкриється виставка «Кольори революції»...

У художньому музеї відкрили виставку акварелей
04.04.2019 10:09

У художньому музеї відкрили виставку акварелей

У Сумському обласному художньому музеї ім. Н.Онацького пройшов вернісаж персональної виставки члена Національної спілки художників України Віктора Михайличенка «Музика барв...

В Сумах открыли выставку батика
02.04.2019 18:31

В Сумах открыли выставку батика

Сегодня, 2 апреля, в помещении Сумской городской галереи состоялось открытие выставки работ авторской студии «Батик» Татьяны Сурковой под названием «Дыхание...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.