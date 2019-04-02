В Сумах откроется выставка современной иконописи

Выставка «εἰκών» ( «Икона») знакомит зрителя с удивительным миром современной иконы. В экспозиции представлены работы сумских мастеров иконописи и художников, пишущих картины на религиозные темы. Это уже третья выставка современной иконописи в Сумской городской галерее. Она традиционно посвящается дню Светлого Христова Воскресения.
Открытие выставки в 17: 00 по адресу ул. Соборная, 27. Вход свободный.
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