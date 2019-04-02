В Сумах откроется выставка современной иконописи 16 апреля в Сумской городской галерее откроется выставка современной иконописи «εἰκών» («Икона»).

Выставка «εἰκών» ( «Икона») знакомит зрителя с удивительным миром современной иконы. В экспозиции представлены работы сумских мастеров иконописи и художников, пишущих картины на религиозные темы. Это уже третья выставка современной иконописи в Сумской городской галерее. Она традиционно посвящается дню Светлого Христова Воскресения.

Открытие выставки в 17: 00 по адресу ул. Соборная, 27. Вход свободный.