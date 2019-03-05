В СумГУ завкафедрой прочитал лекцию «Принимает ли наркотики один из кандидатов в президенты» (видео) На прошлой неделе в СумГУ студенты засняли, как один из преподавателей читал политическую лекцию.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Антон Геращенко,

«Сумской государственный университет. Лекция заведующего кафедрой электроники и компьютерной техники - Анатолия Опанасенко.

Тема лекции - принимает ли наркотики один из кандидатов в Президенты.

Странно, не правда ли?

Украина пока ещё только учится демократии.

Демократия - это, в том числе, возможность каждого гражданина без угроз, обмана, подкупа избрать того, кому гражданин доверяет.

Возможно ли студентам в Сумском государственном университете свободно принимать решение за кого из кандидатов в Президенты голосовать во втором туре выборов, если один из преподавателей в рабочее время, на лекции перед студентами, даёт нелицеприятные оценки одному из кандидатов?

Или может быть это входит в учебный план работы заведующего кафедрой электроники и компьютерной техники Анатолия Опанасюка?

Студент ВУЗа так или иначе является лицом зависимым от своего преподавателя.

Преподаватель может поставить студенту отрицательную или заниженную оценку, если тот будет публично высказывать своё мнение, противоречащее политическим убеждениям заведующего кафедрой.

Прямого запрета в законе о выборах Президента и законе об образовании на высказывание своего мнения о кандидатах в Президенты преподавателями во время лекции, за которую платим мы - налогоплательщики, не существует.

Но есть буква, а есть дух Закона, который не терпит насилия над выбором каждого.

Публикую видео незаконной антиагитации преподавателем Сумского госуниверситета Анатолием Опанасюком с целью превенции и неподопущения подобного поведения других преподавателей в других ВУЗах страны.

Требую от ректора Сумского государственного университета принять меры дисциплинарного характера по отношению к заведующему кафедры электроники Анатолию Опанасюку, чтобы он на своих лекциях занимался прямыми своими обязанностями, а не агитацией.

Прошу студентов всех ВУЗов Украины фиксировать и пресекать аналогичные действия своих преподавателей, пытающихся навязать свою точку зрения относительно того, за кого нужно голосовать, а за кого - нет, во втором туре Президентских выборов.

Аналогично, это относится и ко всем будущим выборам.

Считаю, что агитация в ВУЗах должна быть делом сугубо добровольным в свободное от обучения время с равным доступом всех кандидатов к возможности проводить свободные встречи со студентами и молодёжью - будущим Украины!» - написал нардеп.