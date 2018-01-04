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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:05202

Сумских детей обеспечивают инсулином в долг

Учитывая сложную ситуацию с обеспечением населения города инсулином, отдел здравоохранения повторно провел анализ выделенных и использованных на эти цели средств.

Вопрос проработали совместно с департаментом финансов, экономики и инвестиций и согласовали выделение дополнительных средств на обеспечение больных препаратами инсулина.

«Сейчас осуществляется отпуск инсулина детскому населению в долг. Аптечные учреждения согласились на такой вариант. Учитывая это, созывать внеочередную сессию нет необходимости. Все вопросы о выделении дополнительных средств будут решены на плановой сессии городского совета, которая состоится 24 апреля», - отметила и. о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.

Общество Инсулин
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