Сумских детей обеспечивают инсулином в долг

Вопрос проработали совместно с департаментом финансов, экономики и инвестиций и согласовали выделение дополнительных средств на обеспечение больных препаратами инсулина.
«Сейчас осуществляется отпуск инсулина детскому населению в долг. Аптечные учреждения согласились на такой вариант. Учитывая это, созывать внеочередную сессию нет необходимости. Все вопросы о выделении дополнительных средств будут решены на плановой сессии городского совета, которая состоится 24 апреля», - отметила и. о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.
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