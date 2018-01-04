Сумских детей обеспечивают инсулином в долг Учитывая сложную ситуацию с обеспечением населения города инсулином, отдел здравоохранения повторно провел анализ выделенных и использованных на эти цели средств.

Вопрос проработали совместно с департаментом финансов, экономики и инвестиций и согласовали выделение дополнительных средств на обеспечение больных препаратами инсулина.

«Сейчас осуществляется отпуск инсулина детскому населению в долг. Аптечные учреждения согласились на такой вариант. Учитывая это, созывать внеочередную сессию нет необходимости. Все вопросы о выделении дополнительных средств будут решены на плановой сессии городского совета, которая состоится 24 апреля», - отметила и. о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.