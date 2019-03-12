Сумские боксеры отличились в Харькове

Воспитанники КДЮСШ «Сумы» завоевала на турнире 5 медалей. Чемпионом стал Илья Зайченко, вторые места у Владимира Белоуса, Валентина Дударенко и Владислава Тимченко. «Бронзу» завоевал Богдан Плаходько.
5-7 апреля в спортивном комплексе «Авангард» в Сумах разыграют награды турнира по боксу «Мужество-2019»....
Сумской боксер-профессионал переходит в весовую категорию до 63,5 кг....
14-16 марта в Сумах в спорткомплексе «Олимп» проходил зональный чемпионат Украины по боксу среди юношей....
14-16 марта в спорткомплексе «Олимп» пройдут поединки зонального чемпионата Украины по боксу среди юношей....
7-10 марта в Харькове проходил чемпионат Украины по французскому боксу «Сават»....