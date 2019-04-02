Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:34340

Мэр Сум вместо суда по коррупции ушел на больничный

Сегодня, 15 апреля, должно было быть рассмотрение административного протокола по Сумскому городскому голове Александра Лысенко.

В начале заседания его защитник Юлия Молибог предоставила справку о том, что мэр находится на лечении, и просила отложить рассмотрение дела. На вопрос судьи о сроке лечении и диагнозе, который не указан в справке, защитник отметила, что о лечении узнала сегодня утром, а его срок составит не менее недели, пишет sumy.today.

По ее словам, мэру стало плохо сегодня в ходе аппаратного совещания, и сейчас он находится в больнице.

Суд решил отложить рассмотрение дела на 15:00 22 апреля. Кроме того, направить запрос в Центральную городскую больницу для выяснения времени пребывания на больничном и диагнозе, и остановить срок рассмотрения дела до явки Александра Лысенко в суд.

Право Александр Лысенко Коррупция
view counter

По тематике

Главная финансистка Сум снова не явилась в суд по коррупционному протоколу
Сегодня 11:00

Главная финансистка Сум снова не явилась в суд по коррупционному протоколу

На 24 апреля отложено рассмотрение админматериалов в отношении директора департамента финансов, экономики и инвестиций Сумского городского совета Светланы Липовой о...

Мэр Сум таки решил отчитаться перед жителями
04.04.2019 11:22

Мэр Сум таки решил отчитаться перед жителями

Отчет городского головы Александра Лысенко перед громадой за работу в 2018 году состоится в субботу, 13 апреля....

Главная финансистка Сум снова не пришла в суд
04.04.2019 09:39

Главная финансистка Сум снова не пришла в суд

Сегодня, 4 апреля, в Заречном райсуде Сум должны были быть рассмотрены протоколы, которые составило Национальное агентство по предотвращению коррупции относительно...

Мэр Сум снова затягивает судебный процесс по своим коррупционным протоколам
02.04.2019 15:25

Мэр Сум снова затягивает судебный процесс по своим коррупционным протоколам

Сегодня, 2 апреля, в Заречном райсуде состоялось рассмотрение коррупционных протоколов в отношении мэра Сум Александра Лысенко....

02.04.2019 10:12

По коррупционному делу мэра Сум оставили того же судью

Сегодня, 2 апреля, в Заречном райсуде рассмотрели ходатайство об отводе судьи....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.