Мэр Сум вместо суда по коррупции ушел на больничный Сегодня, 15 апреля, должно было быть рассмотрение административного протокола по Сумскому городскому голове Александра Лысенко.

В начале заседания его защитник Юлия Молибог предоставила справку о том, что мэр находится на лечении, и просила отложить рассмотрение дела. На вопрос судьи о сроке лечении и диагнозе, который не указан в справке, защитник отметила, что о лечении узнала сегодня утром, а его срок составит не менее недели, пишет sumy.today.

По ее словам, мэру стало плохо сегодня в ходе аппаратного совещания, и сейчас он находится в больнице.

Суд решил отложить рассмотрение дела на 15:00 22 апреля. Кроме того, направить запрос в Центральную городскую больницу для выяснения времени пребывания на больничном и диагнозе, и остановить срок рассмотрения дела до явки Александра Лысенко в суд.