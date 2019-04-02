Мэр Сум вместо суда по коррупции ушел на больничный

В начале заседания его защитник Юлия Молибог предоставила справку о том, что мэр находится на лечении, и просила отложить рассмотрение дела. На вопрос судьи о сроке лечении и диагнозе, который не указан в справке, защитник отметила, что о лечении узнала сегодня утром, а его срок составит не менее недели, пишет sumy.today.
По ее словам, мэру стало плохо сегодня в ходе аппаратного совещания, и сейчас он находится в больнице.
Суд решил отложить рассмотрение дела на 15:00 22 апреля. Кроме того, направить запрос в Центральную городскую больницу для выяснения времени пребывания на больничном и диагнозе, и остановить срок рассмотрения дела до явки Александра Лысенко в суд.
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