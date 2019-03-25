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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:58370

На Сумской таможне изъяли 65 кило рыбных консервов

Таможенники Сумщины помешали незаконному перемещению через границу около 65 кг консервов российского производства.

В зону таможенного контроля поста «Бачевск» Сумской таможни заехал автомобиль под управлением гражданина Украины, который направлялся из Российской Федерации полосой «зеленый коридор». В ходе визуального осмотра транспортного средства возникло подозрение, что он перемещает товары, ограниченные или запрещенные к ввозу.

В результате дальнейшего осмотра авто в багажном отделении, без признаков сокрытия, обнаружено консервированную продукцию российского производства, в частности: «Икра лососевая зернистая» в количестве 26 банок весом по 140 г, «Краб натуральный» - 10 банок по 390 г, «Crab Meat Кamchatsky» - 38 банок по 240 г, «Печень трески по-мурмански» - 38 банок по 230 г, «Печень трески натуральная» - 18 банок по 230 г и т.п. Общий вес обнаруженной продукции составляет около 65 килограммов.

Порядок перемещения через таможенную территории Украины продуктов питания установлен ст. 378 Таможенного кодекса Украины и Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 мая 2012 N 434 «Об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины пищевых продуктов для собственного потребления». Так, граждане могут ввозить на таможенную территорию Украины продукты питания для собственного потребления на общую сумму, не превышающую эквивалент 200 евро на одного человека, в частности, в количестве не более чем одна упаковка или общей массой, не превышающей 2 кг каждого наименования на одного человека.

Кроме того, пищевые продукты, которые ввозятся на таможенную территорию Украины нужно декларировать - устно или письменно по желанию владельца таких продуктов, или по требованию должностного лица таможни.

Таким образом, гражданин нарушил установленный порядок прохождения таможенного контроля, на него составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения», товар изъят и передан для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения, сообщает пресс-служба ГУ ГФС Украины в Сумкой области.

Право Таможня
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