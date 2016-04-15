Сумчан приглашают отметить День окружающей среды генеральной уборкой

Участников ждут эко-квест, тематические задания, розыгрыш призов. К желающим приобщиться организаторы выдвигают лишь два требования: иметь хорошее настроение, удобную одежду и обувь.
«Лучший вариант отпраздновать - это присоединиться к уборке города, ибо то, что нас окружает, зависит от нас самих. Чистые улицы и парки, территории наших домов - это то, на что мы можем влиять», - отмечают в отделе по делам молодежи и спорта.
На своих единомышленников ждут в субботу, 20 апреля, в 9:30 возле Дворца культуры СНПО.
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В субботу, 16 апреля, на озере Чеха состоится субботник....