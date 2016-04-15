Сумчан приглашают отметить День окружающей среды генеральной уборкой Отдел по делам молодежи и спорта приглашает сумчан в День окружающей среды, который отмечается в третью субботу апреля, на уборку города.

Участников ждут эко-квест, тематические задания, розыгрыш призов. К желающим приобщиться организаторы выдвигают лишь два требования: иметь хорошее настроение, удобную одежду и обувь.

«Лучший вариант отпраздновать - это присоединиться к уборке города, ибо то, что нас окружает, зависит от нас самих. Чистые улицы и парки, территории наших домов - это то, на что мы можем влиять», - отмечают в отделе по делам молодежи и спорта.

На своих единомышленников ждут в субботу, 20 апреля, в 9:30 возле Дворца культуры СНПО.