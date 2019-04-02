В Тростянец приехали чехи, которые спроектируют биатлонную базу

Визит в Тростянец чешские специалисты начали со встречи с городским головой Юрием Бовой, работниками аппарата Тростянецкой горсовета и спортсменами-биатлонистами.
Рабочий визит чешской делегации будет трехдневным, его цель - ознакомление с территорией бывшей спортивной базы в Нескучном и дальнейшая разработка проектной документации по строительству спортивного комплекса.
Два новых интересных экспонаты подарила фабрика ЗАО «Монделис Украины» для музея шоколада, который является частью Музейно-выставочного центра «Тростянецкий»....
Текущий (ямочный) ремонт тростянецкого участка Национальной трассы Н-12 Сумы - Полтава начала бригада Климентовского филиала ГП «Сумской облавтодор»....
Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры сообщено о подозрении 58-летнему жителю г. Тростянец, который ударил ножом своего собутыльника....
Речь идет о ДТП, которое произошло 30 марта на автодороге Полтава-Сумы на выезде из города Тростянец....
В Тростянецкой громаде инклюзивное образование требуются более 70 детям....