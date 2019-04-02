Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23367

В Тростянец приехали чехи, которые спроектируют биатлонную базу

Сегодня, 15 апреля, в Тростянец прибыла делегация из Чехии - это проектанты, которые являются разработчиками проекта биатлонной спортивной базы в городе Нове-Место-на-Мораве и директор этой базы.

Визит в Тростянец чешские специалисты начали со встречи с городским головой Юрием Бовой, работниками аппарата Тростянецкой горсовета и спортсменами-биатлонистами.

Рабочий визит чешской делегации будет трехдневным, его цель - ознакомление с территорией бывшей спортивной базы в Нескучном и дальнейшая разработка проектной документации по строительству спортивного комплекса.

Спорт Биатлон Нескучное Тростянец
view counter

По тематике

В Тростянецком музее шоколада появились новые экспонаты
10.04.2019 16:35

В Тростянецком музее шоколада появились новые экспонаты

Два новых интересных экспонаты подарила фабрика ЗАО «Монделис Украины» для музея шоколада, который является частью Музейно-выставочного центра «Тростянецкий»....

Дорогу через Тростянец отремонтируют до майских праздников
10.04.2019 08:32

Дорогу через Тростянец отремонтируют до майских праздников

Текущий (ямочный) ремонт тростянецкого участка Национальной трассы Н-12 Сумы - Полтава начала бригада Климентовского филиала ГП «Сумской облавтодор»....

08.04.2019 13:31

Тростянчанин так обиделся на собутыльника, что ударил того ножом

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры сообщено о подозрении 58-летнему жителю г. Тростянец, который ударил ножом своего собутыльника....

На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната
08.04.2019 11:58

На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната

Речь идет о ДТП, которое произошло 30 марта на автодороге Полтава-Сумы на выезде из города Тростянец....

В Тростянце строят инклюзивный центр
05.04.2019 15:24

В Тростянце строят инклюзивный центр

В Тростянецкой громаде инклюзивное образование требуются более 70 детям....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.