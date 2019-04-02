В Тростянец приехали чехи, которые спроектируют биатлонную базу Сегодня, 15 апреля, в Тростянец прибыла делегация из Чехии - это проектанты, которые являются разработчиками проекта биатлонной спортивной базы в городе Нове-Место-на-Мораве и директор этой базы.

Визит в Тростянец чешские специалисты начали со встречи с городским головой Юрием Бовой, работниками аппарата Тростянецкой горсовета и спортсменами-биатлонистами. Рабочий визит чешской делегации будет трехдневным, его цель - ознакомление с территорией бывшей спортивной базы в Нескучном и дальнейшая разработка проектной документации по строительству спортивного комплекса.