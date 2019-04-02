Свидетели помогли задержать водителя, который пытался скрыться с места ДТП

Уже через несколько минут инспекторы прибыли на место ДТП.
Как оказалось, 29-летний водитель автомобиля Dacia Logan во время движения задним ходом допустил наезд на автомобиль ВАЗ-21101. После этого водитель пытался покинуть место происшествия и избежать ответственности. К счастью, сознательные сумчане остановили его и вызвали патрульных.
Стражи порядка установили, что никаких документов на право управления автомобилем водитель при себе не имеет. Более того, пробив его по имеющимся полицейским базам, стало известно, что он вообще лишен права управления за нетрезвую езду.
На этот раз водитель вновь имел признаки алкогольного опьянения, но от осмотра на месте и в медицинском учреждении отказался.
Инспекторы составили на мужчину административные материалы: по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП 122-4 (оставление места ДТП) КоАП, ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП и ч. 2 ст. 130 (управление с явными признаками опьянения и отказ от прохождения освидетельствования, совершенное повторно в течение года) КоАП.
Происшествие произошло 11 апреля, около 21 часов 30 минут, на улице Августовской....
Патрулируя город, экипаж патрульной полиции получил сообщение о вероятно нетрезвом водителе, который движется на автомобили Volvo....
Депутата Сумского областного совета Владимира Поцелуева признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии....
Инспекторы обнаружили водителя с признаками наркотического опьянения, который имел с собой вероятно наркотическое вещество и устройство для его применения....
На Сумщине будут судить водителя, который пытался подкупить полицейских, чтобы избежать административной ответственности....