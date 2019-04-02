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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:16160

Свидетели помогли задержать водителя, который пытался скрыться с места ДТП

Вечером патрульные получили сообщение о ДТП на улице Романа Атаманюка в Сумах.

Уже через несколько минут инспекторы прибыли на место ДТП.

Как оказалось, 29-летний водитель автомобиля Dacia Logan во время движения задним ходом допустил наезд на автомобиль ВАЗ-21101. После этого водитель пытался покинуть место происшествия и избежать ответственности. К счастью, сознательные сумчане остановили его и вызвали патрульных.

Стражи порядка установили, что никаких документов на право управления автомобилем водитель при себе не имеет. Более того, пробив его по имеющимся полицейским базам, стало известно, что он вообще лишен права управления за нетрезвую езду.

На этот раз водитель вновь имел признаки алкогольного опьянения, но от осмотра на месте и в медицинском учреждении отказался.

Инспекторы составили на мужчину административные материалы: по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП 122-4 (оставление места ДТП) КоАП, ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП и ч. 2 ст. 130 (управление с явными признаками опьянения и отказ от прохождения освидетельствования, совершенное повторно в течение года) КоАП.

Право Без прав Пьяный за рулем
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