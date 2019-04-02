В Сумах поймали очередного пьяного водителя-рекордсмена

Во время патрулирования улицы 6-ой Продольной, инспекторы заметили автомобиль ЗАЗ Lanos, водитель которого ехал с нарушениями ПДД, поэтому патрульные его остановили.
В дальнейшем, общаясь с водителем, полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения.
Мужчине предложили пройти освидетельствование на определение состояния опьянения на месте остановки транспортного средства, на что он согласился. Результат - 2,77 промилле алкоголя в крови, что в почти в 14 раз превышает допустимую норму.
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