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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:59207

В Глухове продлили отопительный сезон

Отопительный сезон в Глухове должен был завершиться сегодня, но его решили продлить.

Вопрос продления отопительного сезона в Глухове обсуждали на аппаратном совещании в мэрии. С целью обеспечения комфортных условий для проведения учебного процесса в школах и пребывания детей в садиках, было принято решение не отключать центральное отопление в городе, поскольку прогноз погоды на неделю показывает довольно низкие температурные показатели.

Вместе с этим, ответственным лицам необходимо обратить внимание на регулирование общих домовых счетчиков тепла, ведь морозов нет, а значительная часть населения не пользуется льготами или субсидиями, поэтому им приходится платить довольно высокие суммы за отопление своих домов.

Общество Глухов Отопительный сезон
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