В Глухове продлили отопительный сезон

Вопрос продления отопительного сезона в Глухове обсуждали на аппаратном совещании в мэрии. С целью обеспечения комфортных условий для проведения учебного процесса в школах и пребывания детей в садиках, было принято решение не отключать центральное отопление в городе, поскольку прогноз погоды на неделю показывает довольно низкие температурные показатели.
Вместе с этим, ответственным лицам необходимо обратить внимание на регулирование общих домовых счетчиков тепла, ведь морозов нет, а значительная часть населения не пользуется льготами или субсидиями, поэтому им приходится платить довольно высокие суммы за отопление своих домов.
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