Сумская студентка виграла чемпионат Европы по самбо

На соревнования приехало 265 спортсменов из 21 страны Европы.
В составе сборной Украины в соревнованиях принимала участие и студентка Медицинского института (Спорт) Сумского государственного университета Чистякова Наталья. В соревнованиях девушек (U18) в весовой категории до 75 кг она завоевала золотую награду, победив в финале россиянку Валерию Кандаурову, сообщает спортклуб СумГУ.
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