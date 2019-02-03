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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:11137

Сумская студентка виграла чемпионат Европы по самбо

12-14 апреля на Кипре состоялся молодежный чемпионат Европы по самбо.

На соревнования приехало 265 спортсменов из 21 страны Европы.

В составе сборной Украины в соревнованиях принимала участие и студентка Медицинского института (Спорт) Сумского государственного университета Чистякова Наталья. В соревнованиях девушек (U18) в весовой категории до 75 кг она завоевала золотую награду, победив в финале россиянку Валерию Кандаурову, сообщает спортклуб СумГУ.

Спорт Самбо
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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