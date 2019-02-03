Сумская студентка виграла чемпионат Европы по самбо 12-14 апреля на Кипре состоялся молодежный чемпионат Европы по самбо.

На соревнования приехало 265 спортсменов из 21 страны Европы.

В составе сборной Украины в соревнованиях принимала участие и студентка Медицинского института (Спорт) Сумского государственного университета Чистякова Наталья. В соревнованиях девушек (U18) в весовой категории до 75 кг она завоевала золотую награду, победив в финале россиянку Валерию Кандаурову, сообщает спортклуб СумГУ.