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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Бывшего главного тюремщика Сумщины будут судить по новой

Сумской апелляционный суд отказал в закрытии дела экс-начальника пенитенциарной службы Сумщины Анатолия Носаля и направил его на новое судебное рассмотрение.

Сегодня, 15 апреля, коллегия судей Сумского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокуратуры Киевской области на приговор Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым бывшего главу управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Сумской области было оправдано по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Подавая апелляционную жалобу, сторона обвинения акцентировала внимание на процессуальных нарушениях, допущенных судом первой инстанции. В частности, прокурор отмечал, что местный суд не допросил значительное количество свидетелей по делу, заявленных обвинением, в приговоре не привел мотивов, почему их не было вызвано в суд и не допрошено. Зато как раз решение суда основывается на показаниях обвиняемого и тех свидетелей, которые не имели никакого отношения к уголовному производству. Поэтому прокурор просил отменить приговор и назначить новое судебное рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Защитники обвиняемого возражали против удовлетворения апелляционных требований прокурора и в своем ходатайстве просили закрыть апелляционное производство. Мотивировали тем, что апелляционная жалоба подана заместителем прокурора Киевской области, который участия в данном судебном производстве не принимал, в состав группы прокуроров в уголовном производстве он не был включен, а прокуратура Киевской области не является органом прокуратуры высшего уровня относительно прокурора Сумской местной прокуратуры, который поддерживал государственное обвинение в данном уголовном производстве.

Рассмотрев материалы дела, апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры. Коллегией уголовной палаты было отменено приговор суда первой инстанции и дело направлено на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда, сообщает пресс-служба суда.

Право Анатолий Носаль Взятка Сумской апелляционный суд
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