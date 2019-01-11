Сумской роддом будет с отоплением до среды Родильный дом Пресвятой Девы Марии будут отапливать до среды, 17 апреля, включительно.

Далее, сообщили в отделе здравоохранения, будут учитывать погодные условия и решать, продолжать ли подавать тепло.

А вот женскую консультацию и остальные лечебно-профилактических учреждения города от отопления уже отключили. Однако в них сохраняется комфортная температура, и созданы все условия для лечебного процесса, пишет сайт мэрии.