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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:26149

Сумской роддом будет с отоплением до среды

Родильный дом Пресвятой Девы Марии будут отапливать до среды, 17 апреля, включительно.

Далее, сообщили в отделе здравоохранения, будут учитывать погодные условия и решать, продолжать ли подавать тепло.

А вот женскую консультацию и остальные лечебно-профилактических учреждения города от отопления уже отключили. Однако в них сохраняется комфортная температура, и созданы все условия для лечебного процесса, пишет сайт мэрии.

Общество Отопление Роддом
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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