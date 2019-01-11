Сумской роддом будет с отоплением до среды

Далее, сообщили в отделе здравоохранения, будут учитывать погодные условия и решать, продолжать ли подавать тепло.
А вот женскую консультацию и остальные лечебно-профилактических учреждения города от отопления уже отключили. Однако в них сохраняется комфортная температура, и созданы все условия для лечебного процесса, пишет сайт мэрии.
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