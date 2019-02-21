В Сумах прошел областной этап «Школьной баскетбольной лиги Украины 3х3» На Сумщине завершились соревнования областного этапа по баскетболу 3х3 «Школьная баскетбольная лига Украины 3х3» среди учащихся учреждений общего среднего образования.

Соревнования проводились в несколько этапов:

I этап - в городах, районах, объединенных территориальных громадах;

II этап - (зональный, финальный) проводился в апреле 2019 года, в котором приняли участие победители I этапа. Соревнования проводились в двух возрастных группах среди юношей и девушек, сообщает Сумское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту.

Финальная часть состоялась в г.Сумы в спортивном зале Сумского государственного университета.

По итогам соревнований среди девушек в возрастной группе 2004 г.р. и младше

1 место - Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней № 1;

2 место - Конотопская специализированная школа I-III ступеней № 3;

3 место - Сумская специализированная школа I-III ступеней № 7.

В возрастной группе 2001 г.р. и младше

1 место - Сумская специализированная школа I-III ступеней № 25;

2 место - Конотопская специализированная школа I-III ступеней № 9;

3 место - Кролевецкая специализированная школа I-III ступеней № 1.

Среди юношей в возрастной группе 2004 г.р. и младше

1 место - Конотопская гимназия;

2 место - Кролевецкая общеобразовательная школа I-III ступеней № 2;

3 место - Сумская гимназия № 1.

В возрастной группе 2001 г.р. и младше

1 место - Сумская гимназия № 1;

2 место - Косивщинская общеобразовательная школа I-III ступеней;

3 место - Конотопская специализированная школа I-III ступеней № 3.