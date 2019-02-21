В Сумах прошел областной этап «Школьной баскетбольной лиги Украины 3х3»

Соревнования проводились в несколько этапов:
I этап - в городах, районах, объединенных территориальных громадах;
II этап - (зональный, финальный) проводился в апреле 2019 года, в котором приняли участие победители I этапа. Соревнования проводились в двух возрастных группах среди юношей и девушек, сообщает Сумское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту.
Финальная часть состоялась в г.Сумы в спортивном зале Сумского государственного университета.
По итогам соревнований среди девушек в возрастной группе 2004 г.р. и младше
1 место - Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней № 1;
2 место - Конотопская специализированная школа I-III ступеней № 3;
3 место - Сумская специализированная школа I-III ступеней № 7.
В возрастной группе 2001 г.р. и младше
1 место - Сумская специализированная школа I-III ступеней № 25;
2 место - Конотопская специализированная школа I-III ступеней № 9;
3 место - Кролевецкая специализированная школа I-III ступеней № 1.
Среди юношей в возрастной группе 2004 г.р. и младше
1 место - Конотопская гимназия;
2 место - Кролевецкая общеобразовательная школа I-III ступеней № 2;
3 место - Сумская гимназия № 1.
В возрастной группе 2001 г.р. и младше
1 место - Сумская гимназия № 1;
2 место - Косивщинская общеобразовательная школа I-III ступеней;
3 место - Конотопская специализированная школа I-III ступеней № 3.
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