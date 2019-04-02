В Сумах женщине дали 7 лет за второе убийство К 7 годам лишения свободы осуждена жительница Сумского района, которая лишила жизни уже второго сожителя.

Сумским отделом Сумской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении 45-летней жительницы Сумского района, которая ударила ножом своего сожителя.

Событие произошло 15 октября 2018 года в с. Липняк Сумского района. Около 17.00 обвиняемая вместе с семьей сожителя в его доме распивали спиртные напитки. Когда родственники вышли на улицу, женщина осталась наедине со своим сожителем. Она взяла в руки нож, чтобы нарезать хлеба. По словам обвиняемой, в это время подвыпивший мужчина начал ее оскорблять, а потом пытался ударить. Чтобы этого не допустить, она первой ударила его ножом в живот. От полученной травмы потерпевший скончался.

«Следует отметить, что обвиняемая в апреле 2018 года освободился из мест лишения свободы, где отбывала наказание за убийство сожителя. На этот раз по результатам следствия ее действия квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины», - рассказал прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Леонид Криушенко.

По решению суда обвиняемая признана виновной в инкриминируемом преступлении и приговорена к 7 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.