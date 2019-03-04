Полиция разыскивает без вести пропавшую жительницу Сумщины

27 марта 2019 года женщина поехала на заработки в г. Киев и до настоящего времени не вернулась. Последний раз на связь выходила 31 марта. В настоящее время телефон ее отключен, место нахождения неизвестно.
На вид женщине 25-30 лет, ростом 170-175 см, среднего телосложения, волосы до плеч русого цвета, имеет голубые глаза, прямой нос, узкие губы, лицо - овальной формы.
Особые приметы: татуировка в форме буквы "М" между большим и указательным пальцем одной из рук.
Была одета в фиолетовую болоньевую куртку, синие джинсы, обута в черные кроссовки.
Правоохранители призывают граждан не оставаться равнодушными: возможно, женщина где-то рядом с вами, и ей нужна помощь. Если кто-то из граждан знает ее местонахождение, или имеет информацию, которая поможет в розыске, просьба сообщить об этом по телефонам Ямпольского отделения полиции: (05456) 2 - 12 - 60, (050) 307 82 48; (096) 74-74-671, или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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