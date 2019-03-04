Полиция разыскивает без вести пропавшую жительницу Сумщины Сотрудники Ямпольского отделения полиции разыскивают без вести пропавшую Ходину Марину Сергеевну, 1991 г.р., жительницу пгт Свеса Ямпольского района.

27 марта 2019 года женщина поехала на заработки в г. Киев и до настоящего времени не вернулась. Последний раз на связь выходила 31 марта. В настоящее время телефон ее отключен, место нахождения неизвестно.

На вид женщине 25-30 лет, ростом 170-175 см, среднего телосложения, волосы до плеч русого цвета, имеет голубые глаза, прямой нос, узкие губы, лицо - овальной формы.

Особые приметы: татуировка в форме буквы "М" между большим и указательным пальцем одной из рук.

Была одета в фиолетовую болоньевую куртку, синие джинсы, обута в черные кроссовки.

Правоохранители призывают граждан не оставаться равнодушными: возможно, женщина где-то рядом с вами, и ей нужна помощь. Если кто-то из граждан знает ее местонахождение, или имеет информацию, которая поможет в розыске, просьба сообщить об этом по телефонам Ямпольского отделения полиции: (05456) 2 - 12 - 60, (050) 307 82 48; (096) 74-74-671, или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.