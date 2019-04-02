Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55389

Расследование смертельного ДТП с женой прокурора передали в Харьковскую область

В резонансном уголовном производстве по ходатайству прокуратуры Сумской области определена подследственность за Харьковской областью.

Как уже сообщалось ранее, 8 апреля 2019 года с целью недопущения дальнейшей спекуляции и необоснованных претензий прокурор Сумской области обратился к руководству Генеральной прокуратуры Украины с ходатайством о передаче уголовного производства по факту ДТП с участием жены сотрудника прокуратуры Сумской области для дальнейшего расследования в другую область. В понедельник, 15 апреля, указанное ходатайство ГПУ рассмотрено, проведение дальнейшего досудебного расследования поручено правоохранительным органам Харьковской области.

Напоминаем, что в производстве следователей  Тростянецкого отделения Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством Ахтырской местной прокуратуры находилось уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия. Речь идет о событии 30 марта 2019 года. Тогда женщина-водитель на 56 км автодороги «Сумы-Полтава», управляя автомобилем «Toyota Rav 4», на проезжей части в темное время суток (вне пешеходного перехода) сбила насмерть 24-летнюю девушку-пешехода.

За это непродолжительное время досудебное следствие проведено максимально объективно и беспристрастно, в частности назначен ряд необходимых экспертиз, изучено видео с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано движение по городу водителя и погибшей. Автомобиль изъят и доставлен на штрафплощадку и т.п.

Однако через средства массовой информации близкие погибшей девушки начали высказывать сомнения в объективности следствия, учитывая тот факт, что муж водителя - сотрудник прокуратуры, а отец - депутат районного совета. Поэтому, по ходатайству прокуратуры Сумской расследовать ДТП будут правоохранители Харьковской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Дтп Инна Вакула
view counter

По тематике

В Сумах в результате ДТП травмирован пьяный велосипедист
12.04.2019 16:54

В Сумах в результате ДТП травмирован пьяный велосипедист

Происшествие произошло 11 апреля, около 21 часов 30 минут, на улице Августовской....

На Сумщине дали 5 лет за пьяную аварию с потерпевшими
11.04.2019 17:29

На Сумщине дали 5 лет за пьяную аварию с потерпевшими

К 5 годам лишения свободы приговорен водитель, который в состоянии алкогольного опьянения въехал во встречное авто, где находилась годовалый ребенок....

В Сумах в результате ДТП травмирован один из водителей (видео)
11.04.2019 14:29

В Сумах в результате ДТП травмирован один из водителей (видео)

10 апреля, около 5 часов утра, на улице Герасима Кондратьева произошло ДТП....

В Сумах троллейбус повредил светофор
11.04.2019 12:52

В Сумах троллейбус повредил светофор

Троллейбус №284, следовавший по маршруту №10а, снят с линии, сообщает КП «Электроавтотранс».... 1

Сумской троллейбус попал в аварию
10.04.2019 16:54

Сумской троллейбус попал в аварию

Сегодня, 10 апреля, около 16:15 на остановке «ул. Алексея Береста» произошло ДТП.... 1

Новости

Сумской мясокомбинат продали за 46 тысяч (видео)
12.04.2019 22:23
На Сумщине не хватает людей в избиркомах
Сегодня 18:57
В СумГУ запретили агитацию за кандидатов в президенты
Сегодня 18:48
Сумские фигуристы покорили Францию
Сегодня 18:35
Полиция проводит проверку по факту возможного нарушения избирательного законодательства в сумском вузе
Сегодня 18:17
Расследование смертельного ДТП с женой прокурора передали в Харьковскую область
Сегодня 17:55
Полиция разыскивает без вести пропавшую жительницу Сумщины
Сегодня 17:36
В Сумах женщине дали 7 лет за второе убийство
Сегодня 17:08
«FoodCentre-СумДУ-2» — обладатель кубка АФС (видео)
Сегодня 16:49
Сумской роддом будет с отоплением до среды
Сегодня 16:26
Бывшего главного тюремщика Сумщины будут судить по новой
Сегодня 16:20
Свидетели помогли задержать водителя, который пытался скрыться с места ДТП
Сегодня 16:16
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.