Расследование смертельного ДТП с женой прокурора передали в Харьковскую область

Как уже сообщалось ранее, 8 апреля 2019 года с целью недопущения дальнейшей спекуляции и необоснованных претензий прокурор Сумской области обратился к руководству Генеральной прокуратуры Украины с ходатайством о передаче уголовного производства по факту ДТП с участием жены сотрудника прокуратуры Сумской области для дальнейшего расследования в другую область. В понедельник, 15 апреля, указанное ходатайство ГПУ рассмотрено, проведение дальнейшего досудебного расследования поручено правоохранительным органам Харьковской области.
Напоминаем, что в производстве следователей Тростянецкого отделения Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством Ахтырской местной прокуратуры находилось уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия. Речь идет о событии 30 марта 2019 года. Тогда женщина-водитель на 56 км автодороги «Сумы-Полтава», управляя автомобилем «Toyota Rav 4», на проезжей части в темное время суток (вне пешеходного перехода) сбила насмерть 24-летнюю девушку-пешехода.
За это непродолжительное время досудебное следствие проведено максимально объективно и беспристрастно, в частности назначен ряд необходимых экспертиз, изучено видео с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано движение по городу водителя и погибшей. Автомобиль изъят и доставлен на штрафплощадку и т.п.
Однако через средства массовой информации близкие погибшей девушки начали высказывать сомнения в объективности следствия, учитывая тот факт, что муж водителя - сотрудник прокуратуры, а отец - депутат районного совета. Поэтому, по ходатайству прокуратуры Сумской расследовать ДТП будут правоохранители Харьковской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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