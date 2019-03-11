Полиция проводит проверку по факту возможного нарушения избирательного законодательства в сумском вузе

В полиции данный факт зарегистрировали и проводят проверку. Для выяснения всех обстоятельств опрашиваются как сам преподаватель, так и его коллеги и студенты, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
После огласки в прессе в СумГУ зашевелились и выдали приказ о недопущении политического влияния в стенах университета....
На прошлой неделе в СумГУ студенты засняли, как один из преподавателей читал политическую лекцию....
В день проведения II тура выборов Президента Украины, 21 апреля, сумской Центр предоставления админуслуг будет работать по измененному графику....
С 24 февраля по 2 марта делегация Сумского государственного университета находилась с визитом в Институте искусств, дизайна и технологий в...
Профессора СумГУ Сергей Ильяшенко, который находится в оппозиции к нынешнему ректору вуза Анатолию Васильеву, опубликовал проект решения ученого совета СумГУ,...