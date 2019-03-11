Полиция проводит проверку по факту возможного нарушения избирательного законодательства в сумском вузе Во время мониторинга сети Интернет на странице одного из пользователей Фейсбука была обнаружена информация о том, что в одном из сумских учебных заведений преподаватель во время лекций якобы проводил агитацию за одного из кандидатов в Президенты Украины.

В полиции данный факт зарегистрировали и проводят проверку. Для выяснения всех обстоятельств опрашиваются как сам преподаватель, так и его коллеги и студенты, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.