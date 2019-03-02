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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:35198

Сумские фигуристы покорили Францию

5 золотых, 2 бронзовых и приз европейских зрительских симпатий везут в Сумы сумские фигуристы на роликах.

В составе сборной команды Украины 13-14 апреля сумчане приняли участие в Open de France 2019 в Тулузе.

В первый день соревнований сумчане завоевали три золотых и одну бронзовую награды.

Первые места у

-  категория Bengamin, 4 дивизион - Недбай Каролины;

- категория Cadet, 4 дивизион - Линник Анжелы;

- категория Cadet, 3 дивизион - Полуляшенко Аллы.

3 место:

- категория Novice, 3 дивизион - Чхайло Богдан.

8 место в категории Bengamin, 4 дивизион завоевала Гейнович Ева.

Во второй день на счету сумчан две золотые и одна бронзовая награды.

Первые места у:

- категория "Novice B", 1 дивизион - Исаевой Ксении;

- категория "Junior", 2 дивизион - Цымбал Виктории.

3 место:

- категория "Junior", 2 дивизион - Оласюк Анна.

Подготовили спортсменов тренеры Светлана Каравай и Екатерина Макаренко.

Спорт Ролики Фигурное катание
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