Сумские фигуристы покорили Францию

В составе сборной команды Украины 13-14 апреля сумчане приняли участие в Open de France 2019 в Тулузе.
В первый день соревнований сумчане завоевали три золотых и одну бронзовую награды.
Первые места у
- категория Bengamin, 4 дивизион - Недбай Каролины;
- категория Cadet, 4 дивизион - Линник Анжелы;
- категория Cadet, 3 дивизион - Полуляшенко Аллы.
3 место:
- категория Novice, 3 дивизион - Чхайло Богдан.
8 место в категории Bengamin, 4 дивизион завоевала Гейнович Ева.
Во второй день на счету сумчан две золотые и одна бронзовая награды.
Первые места у:
- категория "Novice B", 1 дивизион - Исаевой Ксении;
- категория "Junior", 2 дивизион - Цымбал Виктории.
3 место:
- категория "Junior", 2 дивизион - Оласюк Анна.
Подготовили спортсменов тренеры Светлана Каравай и Екатерина Макаренко.
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