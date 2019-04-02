В СумГУ запретили агитацию за кандидатов в президенты

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Антон Геращенко.
«В Сумском государственном университете молниеносно отреагировали на мое заявление о недопустимости агитации в стиле Чёрного PR преподавателем Анатолием Опанасюком во время проведения лекций перед студентами.
Пусть этот случай станет примером для всех студентов как нужно правильно реагировать на злоупотребления со стороны преподавателя и того, как разумно отреагировало на это руководство ВУЗа.
Выборы в Украине должны быть честными!» - написал нардеп.
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