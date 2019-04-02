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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:48181

В СумГУ запретили агитацию за кандидатов в президенты

После огласки в прессе в СумГУ зашевелились и выдали приказ о недопущении политического влияния в стенах университета.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Антон Геращенко.

«В Сумском государственном университете молниеносно отреагировали на мое заявление о недопустимости агитации в стиле Чёрного PR преподавателем Анатолием Опанасюком во время проведения лекций перед студентами.

Пусть этот случай станет примером для всех студентов как нужно правильно реагировать на злоупотребления со стороны преподавателя и того, как разумно отреагировало на это руководство ВУЗа.

Выборы в Украине должны быть честными!» - написал нардеп.

Право Агитация Антон Геращенко Выборы СумГУ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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