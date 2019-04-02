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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:57131

На Сумщине не хватает людей в избиркомах

Центральная избирательная комиссия просит граждан участвовать в работе участковых избирательных комиссий, поскольку в 33 территориальных избирательных округах они недоукомплектованы.

ЦИК напоминает, что 15 апреля – последний день формирования составов участковых избиркомов, пишет Украинская правда.

"Сегодня существует потребность в вашей ответственной гражданской позиции, поскольку окружные избирательные комиссии столкнулись с недостаточным количеством представлений в состав участковых избирательных комиссий, что не дает им возможности укомплектовать соответствующие склады УИК", – отмечает Центризбирком

Речь идет в том числе о двух округах на Сумщине: ТИО № 157 (Сумы) и 161 (Глухов).

На участковые комиссии ложится ответственность за организацию голосования и подсчет голосов на участке.

Состав УИК формирует окружная избирательная комиссия по представлению кандидатов в президенты. Если количество предложенных в избиркомы кандидатур меньше установленной в законе, то ОИК формирует состав УИК по представлению главы окружкома на основании предложений членов ОИК.

Центризбирком подчеркивает, что каждый может присоединиться к избирательному процессу как член участковой избирательной комиссии: "Все неравнодушные могут написать заявления непосредственно в помещениях ОИК".

"В случае обращения к вам с предложением занять обязанности члена участковой избирательной комиссии призываем поддержать избирательный процесс своим участием в работе УИК для осуществления волеизъявления и получения избранного народом президента Украины. Призываем украинцев поддержать демократический избирательный процесс!", – говорится в сообщении ЦИК.

Ранее команда кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского заявила о недоборе в УИК якобы из-за желания действующего президента Петра Порошенко сорвать выборы.

По информации источников "Украинской правды", проблема возникла из-за того, что некоторые кандидаты после первого тура не рассчитались с членами УИК за работу, в том числе штаб кандидата Петра Порошенко. Поэтому люди опасаются, что и на этот раз ситуация повторится.

Политика Выборы
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