Сумские теннисисты проиграли киевским 14 апреля состоялся первый матч в противостоянии столичной «Фортуны» и сумской «Теннисной Академии» в финальном этапе клубного чемпионата Украины по настольному теннису.

Матч закончился уверенной победой киевлян со счетом 4:0. Тем самым «Фортуна» досрочно завоевала «золото».

Ответный матч пройдет в начале мае. Но он важен только для определения серебряного и бронзового медалиста чемпионата. В случае, если сумчане сумеют выиграть ответный поединок, то они гарантируют себе «серебро», а полтавской команде «TT-TEAM» - «бронзу». При обратном результате второе место в чемпионате займет дружина из Полтавы, а «Теннисной Академии» достанется третье.

«Фортуна» - «Теннисная Академия» 4:0

Ярослав Жмуденко – Владимир Лушников 3:1 (10,-14,5,9)

Виктор Ефимов – Александр Тужилин 3:0 (6,8,9)

Евгений Прищепа – Алексей Сарматов 3:0 (10,8,4)

Ефимов/Прищепа – Лушников/Тужилин 3:0 (7,4,9)