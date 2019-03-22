Сумские теннисисты проиграли киевским

Матч закончился уверенной победой киевлян со счетом 4:0. Тем самым «Фортуна» досрочно завоевала «золото».
Ответный матч пройдет в начале мае. Но он важен только для определения серебряного и бронзового медалиста чемпионата. В случае, если сумчане сумеют выиграть ответный поединок, то они гарантируют себе «серебро», а полтавской команде «TT-TEAM» - «бронзу». При обратном результате второе место в чемпионате займет дружина из Полтавы, а «Теннисной Академии» достанется третье.
«Фортуна» - «Теннисная Академия» 4:0
Ярослав Жмуденко – Владимир Лушников 3:1 (10,-14,5,9)
Виктор Ефимов – Александр Тужилин 3:0 (6,8,9)
Евгений Прищепа – Алексей Сарматов 3:0 (10,8,4)
Ефимов/Прищепа – Лушников/Тужилин 3:0 (7,4,9)
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