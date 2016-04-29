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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:36457

В центре Сум готовятся строить новую гостиницу

15 апреля на ул. Героев Сумщины за «Акрополем» началась расчистка территории под строительство.

Фото выложил в Фейсбуке главный архитектор Сумщины Олег Кривцов.

«Весна настала, почали копать», - прокомментировал он.

Как стало известно, в этом месте собираются строить гостиницу и офис для группы компаний ЗАО «Технология», ЗАО «Гуала Кложерс» и т.д.

Экономика Стройка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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