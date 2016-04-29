В центре Сум готовятся строить новую гостиницу 15 апреля на ул. Героев Сумщины за «Акрополем» началась расчистка территории под строительство.

Фото выложил в Фейсбуке главный архитектор Сумщины Олег Кривцов. «Весна настала, почали копать», - прокомментировал он. Как стало известно, в этом месте собираются строить гостиницу и офис для группы компаний ЗАО «Технология», ЗАО «Гуала Кложерс» и т.д.