В центре Сум готовятся строить новую гостиницу

Фото выложил в Фейсбуке главный архитектор Сумщины Олег Кривцов.
«Весна настала, почали копать», - прокомментировал он.
Как стало известно, в этом месте собираются строить гостиницу и офис для группы компаний ЗАО «Технология», ЗАО «Гуала Кложерс» и т.д.
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