Житель Шостки хранил наркотики в гараже Около 50 граммов вероятной марихуаны хранил в тайнике своего гаража 45-летний житель Шостки.

Сотрудникам уголовного розыска Шостки стала известна информация, что один из жителей Шостки может хранить дома наркотики. Получив санкцию суда на проведение обыска, правоохранители наведались в жилище 45-летнего мужчины.

Во время осмотра домовладения гражданина правоохранители нашли в гараже пластиковые пакеты с сухим веществом растительного происхождения, похожим на марихуану, и самодельное устройство для употребления наркотиков, со специфическим налетом внутри.

Найденное полицейские изъяли и направили на экспертизу.

В свое оправдание мужчина говорит, что хранил «травку» для собственного потребления.

Сейчас в полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение наркотических веществ». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.