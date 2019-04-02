На доверчивости пожилого глуховчанина обогатился очередной мошенник Злоумышленник выманил у 81-летнего жителя Глухова 25000 гривен сбережений.

В Глуховский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Правоохранители установили, что домой к пожилому мужчине пришел неизвестный, который представился работником пенсионного фонда, и в рамках так называемой «денежной реформы» предложил обменять старые купюры на новые. И хотя дедушка слышал из СМИ о том, что обмен есть не что иное, как обман, однако поверил убедительному и, как ему показалось, доброжелательному голосу гостя, и вынес из дома 25000 гривен своих сбережений. Визитер деньги взял, а в замен отдал «новые купюры», после чего ушел. Чуть позже, более внимательно рассмотрев полученные «деньги», пенсионер понял, что отдал настоящие деньги, а получил сувенирные открытки с маркировкой «500 гривен» в каждой. Обманутому глуховчанину ничего не оставалось, как обратиться за помощью в полицию, где следователи сразу открыли уголовное производство по ч.1ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и возвращение потерпевшему утраченных сбережений.

Правоохранители снова предостерегают граждан быть внимательными и осмотрительными и не доверять информации из неофициальных источников, тем более, если о ней вам сообщают неизвестные лица, которые называются представителями государственных структур. Обязательно просите у них предъявить документы, которые отмечают принадлежность к той организации, работниками которой они представляются. Всю полученную информацию необходимо проверять. Лучше отказаться от любых предложений, которые вам навязывают незнакомцы, и тем самым вы обезопасите себя и свои хранения от мошеннических схем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.