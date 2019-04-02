Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:152

На доверчивости пожилого глуховчанина обогатился очередной мошенник

Злоумышленник выманил у 81-летнего жителя Глухова 25000 гривен сбережений.

В Глуховский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Правоохранители установили, что домой к пожилому мужчине пришел неизвестный, который представился работником пенсионного фонда, и в рамках так называемой «денежной реформы» предложил обменять старые купюры на новые. И хотя дедушка слышал из СМИ о том, что обмен есть не что иное, как обман, однако поверил убедительному и, как ему показалось, доброжелательному голосу гостя, и вынес из дома 25000 гривен своих сбережений. Визитер деньги взял, а в замен отдал «новые купюры», после чего ушел. Чуть позже, более внимательно рассмотрев полученные «деньги», пенсионер понял, что отдал настоящие деньги, а получил сувенирные открытки с маркировкой «500 гривен» в каждой. Обманутому глуховчанину ничего не оставалось, как обратиться за помощью в полицию, где следователи сразу открыли уголовное производство по ч.1ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и возвращение потерпевшему утраченных сбережений.

Правоохранители снова предостерегают граждан быть внимательными и осмотрительными и не доверять информации из неофициальных источников, тем более, если о ней вам сообщают неизвестные лица, которые называются представителями государственных структур. Обязательно просите у них предъявить документы, которые отмечают принадлежность к той организации, работниками которой они представляются. Всю полученную информацию необходимо проверять. Лучше отказаться от любых предложений, которые вам навязывают незнакомцы, и тем самым вы обезопасите себя и свои хранения от мошеннических схем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глухов Мошенничество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Глухове продлили отопительный сезон
Вчера 15:59

В Глухове продлили отопительный сезон

Отопительный сезон в Глухове должен был завершиться сегодня, но его решили продлить....

12.04.2019 10:08

Мошенники выманили у двух сумских пенсионерок больше 100 тысяч гривен

За прошедшие сутки сразу две жительницы Сум пострадали от действий мошенников....

В Глухове сгорела дача
11.04.2019 12:39

В Глухове сгорела дача

В Глухове спасатели ликвидировали пожар дачного дома....

11.04.2019 08:05

Жительница Сумщины потеряла 10 тысяч, покупая авто через интернет

Пытаясь купить понравившийся автомобиль через интернет, жительница Бурынского района потеряла 10 000 гривен....

09.04.2019 17:46

Мошенники продолжают обманывать жителей Сумщины

Только за последние четыре дня за счет доверчивых жителей с Ямпольщины, Конотопа, Ахтырки злоумышленникам удалось положить в свои карманы почти...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.