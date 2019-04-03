В Сумах горел балкон 9-этажки Спасатели ликвидировали возгорание балкона квартиры многоэтажки.

15 апреля в 13:05 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании на балконе в квартире на 7-ом этаже 9-этажного жилого дома по пр-кту М. Лушпы в Сумах. О пожаре сообщил сосед, который почувствовал запах дыма в подъезде. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горят вещи домашнего обихода на балконе, образовалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 13:23 возгорание локализовали, а в 13:34 - полностью ликвидировали, не допустив его дальнейшего распространения на остальную квартиру.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 4 единицы специальной техники и 13 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.