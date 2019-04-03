В Сумах горел балкон 9-этажки

15 апреля в 13:05 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании на балконе в квартире на 7-ом этаже 9-этажного жилого дома по пр-кту М. Лушпы в Сумах. О пожаре сообщил сосед, который почувствовал запах дыма в подъезде. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что горят вещи домашнего обихода на балконе, образовалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 13:23 возгорание локализовали, а в 13:34 - полностью ликвидировали, не допустив его дальнейшего распространения на остальную квартиру.
Всего к ликвидации пожара было привлечено 4 единицы специальной техники и 13 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Ямпольском районе, ликвидируя пожар в частном жилом доме, спасатели выявили тело женщины....
В Ромнах пожарные ликвидировали возгорание гаража....
В Глухове спасатели ликвидировали пожар дачного дома....
8 апреля в 13:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре сухой растительности на открытой территории в с. Кирикивка...
Спасатели ликвидировали масштабный пожар на территории одного из частных предприятий....