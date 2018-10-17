На сумской границе собрались больше сотни фур

На данный момент перед пунктом пропуска «Бачевск» ждет оформления около 120 грузовиков, около 60 транспортных средств находится в пункте пропуска и ждут прохождения контрольных операций с российской стороны.
На официальный запрос Госпогранслужбы от российской стороны был получен ответ, что контрольные операции в пункте пропуска «Троебортное» осуществляются медленно из-за неисправности таможенной базы.
Восточное региональное управление Госпогранслужбы обращается ко всем путешествующим учесть данную информацию и по возможности выбрать другой маршрут следования в Россию.
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