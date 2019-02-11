В Сумах энергетики массово ошиблись в свою пользу? Сумчанин Вадим Фесенко поделился в Фейсбуке случаем, который произошел с ним из-за ошибки то ли в «Сумыоблэнерго», то ли в «Энера Сумы».

«Сегодня столкнулся с обалденным обслуживанием» в ПАО «Сумыоблэнерго».

Ситуация следующая. Плачу онлайн коммунальные платежи в Приват24 и настораживает слишком завышена сумма за электроэнергию - более 1000 грн, чего никогда не было. Квитанции от нынешнего ООО «Энера», как всегда, поступают в последних числах месяца, поэтому попытался извлечь информацию по показателям счетчика из личного кабинета ПАО «Сумыоблэнерго». И чудо - показатели в разы превышают то, что сейчас на электронном счетчике. Приезжаю утром в ПАО «Сумыоблэнерго» на Прокофьева, стараюсь выяснить, почему так. Они - так не мы вам проводим начисления, езжайте в «Энеру» на Ремесленную, 35. Хер с вами, думаю, может, действительно причем тут люди, еду в другой конец города в «Энеру». Там печатают квитанцию и - говорят: так мы же на основании показаний, которые нам предоставляет ПАО «Сумыоблэнерго», вам так начисляем, езжайте туда, разбирайтесь. Плююсь и еду снова на Прокофьева. По дороге звоню в Госпродпотребслужбу, советуюсь, как лучше поступить. Те рекомендуют написать заявление в «Сумыоблэнерго» и ждать ответ. Приезжаю. Операторы по компьютеру что-то проверяют и говорят: действительно у вас показатели вроде меньше зафиксированы, не знаем, как так получилось. Платите меньшую сумму. Ну думаю, ваши советы к делу не подклеешь, таки оставлю заявление. Терпеливо пишу от руки в двух экземплярах, стараюсь зарегистрировать. И - стена: два охранника не пропускают в приемную, говорят: оставьте заявление вон в той папочке, у нас так принято, или заказным письмом отправляйте. Настаиваю на своем. Звонят в приемную, пропускают. На втором этаже выходит из приемной барышня с офигенной короной на башке, кричит: кто вас сюда пропустил, спускается вниз со мной, ставит какую-то корючку на заявлении и дату и говорит: «В последний раз, тут в папке оставляйте». Офигеваю повторно, говорю: пожалуйста, должность укажите, фамилию и поставьте печать – «Я такого не буду делать, у нас печатей нет, и вообще ходят здесь всякие (криком) и с подтекстом «Пошел ты на х..й». Ну, говорю: ОК, пусть так, еще увидимся.

В общем, такие услуги от ПАО «Сумыоблэнерго».

Пока был и в «Энере», и в «Облэнерго», с такой же проблемой при мне еще с десяток людей обращались. Проблема массовая, только не все знают, так как квитанции не разносились.

В общем итог: или плати за почти 700 кВт по завышенным тарифам (свыше 100 кВт по 1,68), или хз что делать (заплатить меньше?), потому что есть еще монетизированная субсидия, которой не очень хочется лишаться, хотя там, вроде, допускается какая-то просрочка по нынешним правилам оплаты комуслуг.

P.S. Пишут мне в личку что ПАО «Сумыоблэнерго» по данному счету таки правильно сняли и передали показатели, выходит за нос водит «Энера»???», - написал сумчанин.