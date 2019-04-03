Полиция продолжает расследовать уголовное дело в отношении ПФК «Сумы» Секретарь Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины Игорь Грищенко прокомментировал решение о лишении ПФК «Сумы» профессионального статуса и рассказал о рассмотрении этого дела.

«11 апреля на своем заседании КДК ФФУ принял соответствующее решение согласно материалам проверки по фактам возможного манипулирования результатами матчей со стороны ПФК «Сумы». По результатам рассмотрения, КДК ФФУ решил лишить профессионального статуса клуб и исключить команду из состава участников соревнований на этот и следующий сезоны», - отметил Грищенко в разговоре с корреспондентом Sport Arena.

«Есть десять дней на подготовку соответствующего решения для направления его в клуб. После этого клуб имеет определенное время на получение полного текста решения. В случае, если у клуба появится желание, он может подать апелляцию в течение десяти дней. Такая опция была предусмотрена, и клуб может воспользоваться или не воспользоваться этой возможностью».

«После рассмотрения дела в рамках Апелляционного комитета ФФУ клуб имеет право обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (Швейцария). На время рассмотрения дела суд в Лозанне принимать решение о приостановлении или продлении действия решений органов осуществления футбольного правосудия ФФУ. В каждом конкретном случае суд выносит такое решение, учитывая то, каким образом продление или приостановление действия санкции влияет на ход чемпионата».

По словам Грищенко, рассмотрение дела сумского клуба проходил в два этапа, а Национальная полиция открыла и свое производство в отношении организации и проведения матчей с фиксированным результатом.

«В рамках ФФУ дело «Сум» прошло две стадии. Сначала оно исследовалась в Комитете по этике и честной игре, который на основе материалов Нацполиции Украины начал собственное расследование. После этого материалы с соответствующими выводами комитета, а также имеющейся информацией от УЕФА о возможных манипуляциях результатами матчей были переданы в КДК ФФУ. В КДК ФФУ дело рассматривалось около полугода: начиная с ноября, было проведено до десяти заседаний».

«Нами были опрошены официальные лица ПФК «Сумы», которые руководили клубом в то время, а также проанализированы официальные материалы от УЕФА о наличии случаев около двух десятков подозрительных матчей. В итоге, опираясь на подготовленные документы в течение длительного расследования, КДК ФФУ принял соответствующее решение».

«Необходимо отметить важную роль правоохранительных органов в расследовании. Важно, что мы в этом деле действовали как партнеры. Первоочередные материалы, которые легли в основу рассмотрения дела в органах футбольного правосудия ФФУ были предоставлены Нацполицией. Расследование проводилось двумя параллельными путями: одно в рамках футбольного правосудия, другое - правоохранительными органами».

«Сейчас Нацполицией рассматривается соответствующее дело, но о конкретных сроках и результатах лучше спросить у правоохранителей. Надеемся, что официальные лица, которые были задействованы в договорных матчах, понесут также и уголовную ответственность».

Как отметил Грищенко, решение по «Сумам» является историческим для украинского футбола, но о полном искоренении договорных матчей говорить преждевременно.

«КДК ФФУ два года назад вынес решение по молодежным составам «Металлиста» и «Зари», сейчас лишили профессионального статуса ПФК «Сумы». На очереди решение по матчу «Ильичевец» - «Горняк-Спорт». Думаю, что такие решения являются ярким сигналом для всех лиц, занимающихся проведением договорных матчей».

«Когда люди увидят, что футболисты и функционеры были отстранены от футбола, то они задумаются над тем, нужно ли заниматься неправомерными действиями. Решение по ПФК «Сумы» является историческим, ведь ни разу в истории Украины команды не лишались профессионального статуса за организацию и участие в договорных матчах».

«Впрочем, о полном искоренении этого явления в украинском футболе говорить преждевременно, ведь необходимо посмотреть на динамику в течение нескольких сезонов».

Напомним, в ноябре прошлого года Генпрокуратура направили в Комитет этики и честной игре ФФУ официальное письмо с доказательствами участия ПФК «Сумы» в договорных матчах.

В апреле КДК ФФУ лишил ПФК «Сумы» статуса профессионального футбольного клуба, а экс-президент клуба Ростислав Козар и экс-футболисты Олег Давыдов, Егор Луговой, Тарас Дурай, Сергей Гаращенков получили пожизненную дисквалификацию.

Однако тренер сумской команды Олег Лутков заявил, что нынешнее руководство ПФК «Сумы» подаст апелляцию на решение КДК ФФУ.

На данный момент ПФК «Сумы» находятся на 13-м месте турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 15 очков после 20 матчей. Следующий матч команда проведет 18 апреля против «Оболони-Бровар».