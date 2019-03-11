В Сумах нелегал избил женщину

На выходных патрульные получили сообщение о нанесении телесных повреждений в одном из домов на улице Ильинской.
Прибыв на место, инспекторы установили, что между иностранцами возник конфликт. Женщина рассказала стражам порядка, что во время ссоры 32-летний мужчина начал бить ее по лицу и голове. На место происшествия патрульные вызвали врачей, которые оказали медицинскую помощь гражданке, а затем доставили ее в больницу.
Нарушителя же стражи порядка задержали на месте. И уже проверяя лицо его по имеющимся базам данных, инспекторы установили, что гражданин Нигерии незаконно находится на территории Украины. Мужчину патрульные доставили в Сумской отдел полиции и сообщили о данном событии работников Государственной миграционной службы.
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