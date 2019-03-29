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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50327

На Сумщине поймали уголовника, который пытался выехать в Россию по чужому паспорту

15 апреля в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор Михайловский» пограничники Сумского отряда обнаружили украинца, который пытался пересечь государственную границу с чужим паспортным документом.

При осуществлении оформления поезда сообщением «Кишинев-Москва» пограничники обнаружили гражданина Украины, который во время осуществления пограничного контроля предоставил для проверки паспорт гражданина Украины, который вызвал сомнения у пограничного наряда по принадлежности предъявленного документа данному лицу.

В дальнейшем, по результатам проверки документа было подтверждено, что предоставленный гражданином паспорт ему не принадлежит. Кроме этого, правоохранители обнаружили признаки переклейки первой и второй возрастных фотографий.

Сейчас мужчина задержан до 3-х суток для установления личности и выяснения всех обстоятельств приостановленного правонарушения. Также, предварительно установлено, что в настоящее время в отношении него продолжаются уголовные производства грабеж и разбой, и в отношении него избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на гражданина составлены административные материалы. Кроме того, в компетентные правоохранительные органы будет направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Право Пограничники Поддельные документы
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