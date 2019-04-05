В Глухове прошел юбилейный традиционный волейбольный турнир

Баталии на волейбольной площадке объединили 14 команд в трех возрастных категориях: мужчины «55+», мужчины «70+» и женщины «40+».
Победители и призеры:
Мужчины «55+»:
1 место - «Авиакон» (Киев)
2 место - «ВК имени К. Ревы» (Глухов)
3 место - «Оболонь-83» (Киев)
Мужчины «70+»:
1 место - «ВК имени К. Ревы» (Глухов)
2 место - Сумы
3 место - «Либеро» (Белая Церковь)
Женщины «40+»:
1 место - «Колос» (Днепропетровская обл.)
2 место - «Тандем» (Киев)
3 место - «Драйв» (Харьков)
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