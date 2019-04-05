Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29224

В Глухове прошел юбилейный традиционный волейбольный турнир

ХХ открытый турнир по волейболу среди ветеранов памяти Константина Ревы проходил в Глухове 11-13 апреля.

Баталии на волейбольной площадке объединили 14 команд в трех возрастных категориях: мужчины «55+», мужчины «70+» и женщины «40+».

Победители и призеры:

Мужчины «55+»:

1 место - «Авиакон» (Киев)

2 место - «ВК имени К. Ревы» (Глухов)

3 место - «Оболонь-83» (Киев)

Мужчины «70+»:

1 место - «ВК имени К. Ревы» (Глухов)

2 место - Сумы

3 место - «Либеро» (Белая Церковь)

Женщины «40+»:

1 место - «Колос» (Днепропетровская обл.)

2 место - «Тандем» (Киев)

3 место - «Драйв» (Харьков)

Спорт Волейбол Глухов
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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