Сумчанки выиграли открытый чемпионат Черкащины по бадминтону Преподаватели СумГУ - победители Открытого чемпионата Черкасской области по бадминтону.

С 12 по 14 апреля в Черкасах состоялся Открытый чемпионат Черкасской области по бадминтону среди ветеранов и любителей «На склонах Днепра». Преподаватели СумГУ Антонина Сирык и Оксана Гладченко завоевали золотые медали в категориях WD 35+ и WD 55+. Антонина Сирык стала также победительницей в категории XD 55+.