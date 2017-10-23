Сумчанки выиграли открытый чемпионат Черкащины по бадминтону

С 12 по 14 апреля в Черкасах состоялся Открытый чемпионат Черкасской области по бадминтону среди ветеранов и любителей «На склонах Днепра». Преподаватели СумГУ Антонина Сирык и Оксана Гладченко завоевали золотые медали в категориях WD 35+ и WD 55+. Антонина Сирык стала также победительницей в категории XD 55+.
В спортивном зале СумГУ прошли финальные соревнования по волейболу среди учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования в зачет ХХХIII областной спартакиады....
В Сумах состоялись соревнования по бадминтону среди команд высших учебных заведений 1-2 уровней аккредитации....
Преподаватель СумГУ - победитель и двукратный призер международного турнира по бадминтону....
Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов, на строительство бадминтонной и мини-футбольной площадок в детском парке...
Мини-футбольное поле и бадминтонная площадка, размещение которых планировалось в детском парке «Сказка» в рамках партиципаторного бюджета, пока откладывается....