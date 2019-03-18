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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:39341

В Сумах оштрафовали магазин за рекламу пива

Сумской окружной административный суд подтвердил законность применения штрафных санкций за нарушение законодательства о рекламе.

При осуществлении контроля за соблюдением порядка распространения рекламы и требований к ее содержанию, специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области установлено, что в помещении кафе-магазина была размещена реклама с изображением бутылки пива «Черниговское» с текстом: «Чернігівське живи на повну», что является нарушением ч.2 ст.22 Закона Украины «О рекламе», а именно реклама алкогольных напитков, реклама знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки, запрещается средствами внутренней и внешней рекламы.

По данному факту начальником Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области В. Моисеенко принято решение о применении штрафных санкций в размере 130 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В связи с неуплатой примененных штрафных санкций, отделом правового обеспечения был подготовлен и направлен иск в Сумской окружной административный суд. В ходе судебного разбирательства начальником отдела правового обеспечения была доказано законность проведенного мероприятия государственного контроля и примененных штрафных санкций. В связи с этим, Сумским окружным административным судом удовлетворены исковые требования и принято решение о взыскании с предприятия штрафных санкций.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области предупреждает, что реклама алкогольных напитков, реклама знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки запрещена, а в случае ее размещения Законом Украины «О рекламе» предусмотрена ответственность в пятикратном размере от стоимости распространенной рекламы, а в случае невозможности установления стоимости - до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Право Госпродпотребслужба Закон о рекламе Незаконная реклама Реклама
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