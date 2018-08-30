На дорогах Сум будет меньше автобусов В период с 16 по 18 апреля временно будет наблюдаться отсутствие некоторых автобусов на маршрутах.

Также возможны отклонения от графиков движения. Это связано с проведением ежегодного планового техосмотра транспортных средств. Рассчитываем на понимание и приносим извинения за временные неудобства, сообщили в КП «Электроавтотранс».