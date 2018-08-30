На дорогах Сум будет меньше автобусов

Также возможны отклонения от графиков движения. Это связано с проведением ежегодного планового техосмотра транспортных средств. Рассчитываем на понимание и приносим извинения за временные неудобства, сообщили в КП «Электроавтотранс».
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На сайте Сумского горсовета опубликован проект решения «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров...
Об этом сегодня, 3 декабря, на аппаратном совещании в мэрии сообщил городской голова Сум Александр Лысенко....
КП «Электроавтотранс» осенью увеличит количество троллейбусов на линиях и введет новый автобусный маршрут....