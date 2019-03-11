Свободный профсоюз СумГУ просит Минобразования досрочно расторгнуть контракт с ректором (видео) Свободный профсоюз Сумского государственного университета обвинил ректора вуза в непрозрачной финансовой деятельности.

Об этом лидеры общественной организации рассказали на пресс-конференции. Ссылаются на статью 56 Закона «О высшем образовании» - там говорится об учебной нагрузке на преподавателя, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Говорит Иван Мозговой, заведующий кафедрой философии СумГУ, глава свободного профсоюза:

«Вуз сразу принял такую интересную двойную политику: вы отчитываетесь за 600 часов, а выполняете 900. Таким образом оплачивается 2 ставки, а преподаватели выполняют 3 ставки. 1 ставка получается не оплачена. Эти ставки ректор, господин Васильев, коллекционирует и потом, от своего имени, как призовой фонд раздает определенным кафедрам.

40 млн грн премий. По нашей информации эти премии распределены, в подавляющей мере, среди руководящих кадров и их приближенных».

Одно из имен, которое назвали участники инициаторы - как получателей премии - дочери ректора Татьяны Васильевой, которые работает в вузе - возглавляет институт финансов.

Говорит ректор СумГУ Анатолий Васильев:

«У нас максимальная нагрузка - 590 часов - точка. Другое дело, у нас, действительно, есть возможность дополнительной премиальной системы, и она не за счет какого-то забора у кого ставок - нет. Она состоит, в целом, из финансовой успешности университета, финансирования нашей грантовой деятельности».

- Ваша дочь за прошлый год, можно сказать, сколько получила премии?

«Не могу сейчас сказать, потому что не знаю. Относительно базовой оплаты труда, я вас уверяю, что Васильева Татьяна Анатольевна, как директор института, ничем, ни одной копейкой не отличается от других директоров институтов».

По телефону директор Учебно-научного института финансов СумГУ Татьяна Васильева на вопрос о размере полученной премии за прошлый год ответила:

«Честно говоря, точно не могу, никогда не ставила себе целью выделить сколько, за что, каждый месяц она разная. Вышла, например, статья у меня в этом месяце - за нее будет премия, если не вышла - не будет премии.

На обращение в Министерство образования относительно возможных злоупотреблений ректора и расторжения с ним контракта, свободному профсоюзу пришел ответ, что вуз «получил общегосударственное и международное признание». Из Национального антикоррупционного бюро - что будет проведена проверка.