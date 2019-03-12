На Сумщине пограничники задержали УАЗ с контрабандным грузом Сегодня ночью в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через российско-украинскую границу товаров двойного назначения и лекарственных средств.

Накануне оперативные сотрудники оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы получили информацию о возможном перемещении с территории РФ на территорию Украины товаров двойного назначения.

Реализуя опережающие данные, пограничный наряд от мобильного подразделения неподалеку от госграницы в районе с. Поповка обнаружил автомобиль «УАЗ» украинской регистрации. Управлял автомобилем наш соотечественник, который при задержании пытался скрыться от пограничников.

У транспортного средства находились 7 ящиков с грузом: 6 – с электрокомплектующими, возможно двойного назначения, и 1 - с лекарственными средствами. Осмотрев участок, правоохранители обнаружили признаки перегрузки данного груза через границу с территории России на территорию Украины.

Сейчас транспортное средство вместе с грузом доставлено в пограничное подразделение для решения вопроса о его передаче компетентным органам. 32-летний водитель, житель одного из населенных пунктов пограничья, задержан до 3-х суток для выяснения всех обстоятельств приостановленного правонарушения.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, за нарушение пограничного режима и за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины на него составлены административные материалы по ст. ст. 204-1, 202 и 185-10 КУоАП соответственно.

Кроме этого, в компетентные правоохранительнын органы будет направлено уведомление о противоправных деяниях, содержащих признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины.