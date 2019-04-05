Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1888

На Сумщине за попытку взятки присудили штраф

8500 грн штрафа за предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Сегодня, 16 апреля, Белопольским районным судом провозглашен приговор по делу в отношении лица, совершившего предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Суд квалифицировал действия М. по ч. 1 ст. 369 УК Украины, поскольку он совершил предложение и предоставление неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает и предоставляет такую выгоду, любой действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения.

Назначая наказание, суд учел степень тяжести совершенного им преступления, его личность и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Суд признал М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, составляют 8500 грн.

На основании ст. 96-1, п.3 ч.1 ст. 96-2 УК Украины суд применил специальную конфискацию к денежным средствам в сумме 1000 грн, хранящихся в банковской ячейке АО КБ «ПриватБанк».

Право Взятка Приговор суда
view counter

По тематике

Вчера 17:08

В Сумах женщине дали 7 лет за второе убийство

К 7 годам лишения свободы осуждена жительница Сумского района, которая лишила жизни уже второго сожителя....

Бывшего главного тюремщика Сумщины будут судить по новой
Вчера 16:20

Бывшего главного тюремщика Сумщины будут судить по новой

Сумской апелляционный суд отказал в закрытии дела экс-начальника пенитенциарной службы Сумщины Анатолия Носаля и направил его на новое судебное рассмотрение....

12.04.2019 09:40

Под Сумами наркоман-иностранец пытался подкупить полицейских

Внимание полицейских, которые несли службу в с. Степановка Сумского района, привлек мужчина, который, увидев полицейских, заметно занервничал....

На Сумщине дали 5 лет за пьяную аварию с потерпевшими
11.04.2019 17:29

На Сумщине дали 5 лет за пьяную аварию с потерпевшими

К 5 годам лишения свободы приговорен водитель, который в состоянии алкогольного опьянения въехал во встречное авто, где находилась годовалый ребенок....

11.04.2019 14:13

На Сумщине за тройное убийство дали 15 лет

К 15 годам лишения свободы осужден мужчина, совершивший тройное убийство....

Новости

Тепловики на Сумщине задолжали 377 млн грн за газ
Сегодня 15:36
На Сумщине за попытку взятки присудили штраф
Сегодня 15:18
Сумчан запрошують на історичні лекції
Сегодня 14:51
На Сумщине пограничники задержали УАЗ с контрабандным грузом
Сегодня 14:23
В Сумах отдел госреестра избирателей поменял телефоны
Сегодня 14:13
Свободный профсоюз СумГУ просит Минобразования досрочно расторгнуть контракт с ректором (видео)
Сегодня 14:10
На дорогах Сум будет меньше автобусов
Сегодня 13:52
В Сумах оштрафовали магазин за рекламу пива
Сегодня 13:39
В Глухове прошел юбилейный традиционный волейбольный турнир
Сегодня 13:29
На Сумщине поймали уголовника, который пытался выехать в Россию по чужому паспорту
Сегодня 12:50
В Сумах нелегал избил женщину
Сегодня 12:33
Полиция продолжает расследовать уголовное дело в отношении ПФК «Сумы»
Сегодня 12:28
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.