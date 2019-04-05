На Сумщине за попытку взятки присудили штраф

Сегодня, 16 апреля, Белопольским районным судом провозглашен приговор по делу в отношении лица, совершившего предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Суд квалифицировал действия М. по ч. 1 ст. 369 УК Украины, поскольку он совершил предложение и предоставление неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает и предоставляет такую выгоду, любой действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения.
Назначая наказание, суд учел степень тяжести совершенного им преступления, его личность и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Суд признал М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, составляют 8500 грн.
На основании ст. 96-1, п.3 ч.1 ст. 96-2 УК Украины суд применил специальную конфискацию к денежным средствам в сумме 1000 грн, хранящихся в банковской ячейке АО КБ «ПриватБанк».
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