На Сумщине за попытку взятки присудили штраф 8500 грн штрафа за предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Сегодня, 16 апреля, Белопольским районным судом провозглашен приговор по делу в отношении лица, совершившего предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Суд квалифицировал действия М. по ч. 1 ст. 369 УК Украины, поскольку он совершил предложение и предоставление неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает и предоставляет такую выгоду, любой действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения.

Назначая наказание, суд учел степень тяжести совершенного им преступления, его личность и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Суд признал М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, составляют 8500 грн.

На основании ст. 96-1, п.3 ч.1 ст. 96-2 УК Украины суд применил специальную конфискацию к денежным средствам в сумме 1000 грн, хранящихся в банковской ячейке АО КБ «ПриватБанк».