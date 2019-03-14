Сумские баскетболистки взяли «бронзу»

Дивизион был представлен четырьмя командами. Команда СумГУ обыграла девушек из Днепропетровского государственного университета внутренних дел 65:59, проиграла Харьковскому национальному университету им. В.Н. Каразина 39:67 и Харьковской государственной академии физической культуры 52:88, заняв в итоге третье место.
Сегодня, 14 апреля, в Кременчуге прошел ответный матч за 13-ое место в высшей лиге чемпионата Украины по баскетболу....
Сегодня, 13 апреля, прошла первая игра за 13-ое место высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу....
Сегодня, 24 марта, БК «СумДУ» разгромил «Львовскую политехнику»....
Сегодня, 23 марта, БК «СумДУ» играл в гостях против «Львовской политехники»....
В Сумах продолжается ХХV областная спартакиада среди высших учебных заведений I-II уровня аккредитации....