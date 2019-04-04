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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3653

Тепловики на Сумщине задолжали 377 млн грн за газ

Во время заседания областного оперативного штаба руководство области и руководители причастных организаций и учреждений обсуждали итоги отопительного сезона 2018-2019 годов, состояние расчетов предприятий коммунальной теплоэнергетики и бюджетных учреждений за потребленные энергоносители и задачи по вхождению области в следующий отопительный сезон.

По словам руководителя аппарата облгосадминистрации Дмитрия Живицкого, пока актуальным для Сумской области, как и для всей страны, является вопрос экономии ресурсов. «Мы знаем, что самой дорогой услугой для населения остается теплоснабжение. Поэтому энергосбережение - очень важно в отопительный период и во время подготовки к нему», - прокомментировал Дмитрий Живицкий и сообщил, что на заседании оперативного штаба был поднят вопрос о реализации проектов по энергосбережению в Сумской области. Это в первую очередь касается учреждений бюджетной сферы.

Не обошел руководитель аппарата облгосадминистрации и вопросы расчетов за энергоносители. «Так как теплоснабжающие предприятия не рассчитываются вовремя за газ и электроэнергию, существует постоянная угроза отключения определенных городов или частей городов от теплоснабжения, - напомнил чиновник. - Именно такую ситуацию мы наблюдали в начале отопительного периода прошлого года в городе Сумы».

По информации директора областного Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергея Лугового, по состоянию на 9 апреля общий долг предприятий коммунальной теплоэнергетики области за потребленный природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет почти 377 млн гривен.

После обсуждения задач, стоящих перед органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при подготовке к новому отопительному сезону, Дмитрий Живицкий отметил: «Готовь сани летом, а телегу - зимой» и отметил, что вопрос подготовки к зиме находится на постоянном контроле в облгосадминистрации.

Общество Отопительный сезон
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