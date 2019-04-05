Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую женщину (фото)

О без вести пропавшей жительнице Шостки в полицию сообщила ее тетя. Женщина рассказала, что 11 апреля ее племянница пошла в магазин и домой не вернулась. На следующее утро она выходила на связь по телефону, однако вечером ее мобильный уже был отключен.
На розыск без вести пропавшей был ориентирован личный Шосткинского отдела полиции. Соответствующее ориентирование разослано во все отделы и отделения полиции Сумщины.
На вид разыскиваемой около 30 лет, ростом 170 см, худощавого телосложения. Имеет темные волосы средней длины и светлые глаза.
Была одета в черную куртку, голубую безрукавку и черные джинсы. Обута в черные кроссовки.
Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Паладич Оксаны Геннадиевны, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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